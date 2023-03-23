Російські війська обстріляли Берислав – Херсонська ОВА

Російські війська 23 березня обстріляли місто Берислав, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. За попередніми даними, люди не постраждали.

Унаслідок обстрілу частково зруйновано адміністративну будівлю. Снаряди також влучили в житловий будинок, краєзнавчий музей, редакцію місцевої газети, на територію парку та церкви.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував фотографію зруйнованої адміністративної будівлі у Бериславі. «Звичайний неадекватний тероризм», – так він прокоментував подію.

Берислав – районний центр Херсонської області, був звільнени й восени 2022 року. Довоєнне населення складало майже 12 тисяч людей.