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Чи зможе армія РФ форсувати Дніпро?

Чи зможе армія РФ форсувати Дніпро?
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Чи зможе армія РФ форсувати Дніпро?

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Берислав – лінія фронту за Дніпром. З Каховки, за чотири з половиною кілометри, армія Росії килимовими обстрілами накриває села на правому березі Дніпра на Херсонщині.

Переправи на Каховській ГЕС та Антонівському мосту біля Херсона підірвані – жодного російського реваншу тут не може бути, запевняють в українському командуванні. Знімальна група Крим.Реалії побувала у місті Берислав, яке дев'ять місяців був в окупації. Українські військові і місцеві жителі розповіли як російські солдати обживалися в місті і як потім «добровільно відступали». 9 листопада 2022 року командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині «здійснюється маневр підрозділів російського угруповання військ на підготовлені позиції на лівому березі річки Дніпро у суворій відповідності до затвердженого плану».

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