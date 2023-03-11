Чи зможе армія РФ форсувати Дніпро?

Переправи на Каховській ГЕС та Антонівському мосту біля Херсона підірвані – жодного російського реваншу тут не може бути, запевняють в українському командуванні. Знімальна група Крим.Реалії побувала у місті Берислав, яке дев'ять місяців був в окупації. Українські військові і місцеві жителі розповіли як російські солдати обживалися в місті і як потім «добровільно відступали». 9 листопада 2022 року командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині «здійснюється маневр підрозділів російського угруповання військ на підготовлені позиції на лівому березі річки Дніпро у суворій відповідності до затвердженого плану».