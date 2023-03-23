СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ, який організовував псевдореферендум на Херсонщині

Служба безпеки України повідомила про підозру депутату Держдуми РФ Ігорю Кастюкевичу, який вважається куратором окупованої Херсонщини від Москви.



Як повідомляє пресслужба відомства, він особисто координував процес організації та проведення незаконного референдуму щодо «приєднання» Херсонщини до складу РФ.



«У період з 23 до 28 вересня минулого року він перебував у тимчасово окупованому Херсоні, де забезпечував «потрібні» результати фейкового плебісциту. Саме за його вказівкою представники «виборчкомів» спільно з озброєними окупантами обходили домівки місцевих жителів і змушували їх «голосувати» на користь Кремля», – йдеться у повідомленні.



Також, за даними СБУ, російський депутат знімав та викладав у своїх пабліках постановочні відео про роздачу російської «гуманітарки» в регіоні.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кастюкевичу про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Російська сторона наразі не коментувала це повідомлення.

Напередодні в Службі безпеки України заявляли про затримання на Херсонщині чотирьох організаторів російського псевдореферендуму, які погрожували катівнями за відмову «голосувати».

5 жовтня 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав закони про «входження до складу Росії» чотирьох частково окупованих областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Раніше він підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих «референдумів». Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля.