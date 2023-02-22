На Херсонщині затримали чотирьох організаторів псевдореферендуму – СБУ

На Херсонщині затримали чотирьох організаторів російського псевдореферендуму, які погрожували катівнями за відмову «голосувати», повідомляє Служба безпеки України.

Повідомляється, що це місцеві жителі, які на початку повномасштабного вторгнення увійшли до складу місцевих окупаційних «адміністрацій».

«Колаборанти у супроводі озброєних рашистів обходили помешкання місцевих жителів та вимагали надати персональні дані. Потім людей змушували прийти на «виборчі дільниці» і «проголосувати» на користь Кремля. У разі відмови – застосовували психологічний тиск та погрожували насильством, а також ув’язненням до російських катівень. Після звільнення частини регіону зловмисники намагались «загубитися» серед жителів громад і таким чином спробувати уникнути правосуддя», – розповіли в СБУ.

Наразі усім чотирьом повідомлено про підозру за статтею «колабораційна діяльність». Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

5 жовтня 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав закони про «входження до складу Росії» чотирьох частково окупованих областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Раніше він підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих «референдумів». Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля.