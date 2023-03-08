«Піар-ефект Кремля або знову прийдуть автоматники»: Росія хоче провести вибори в окупації

Навіщо Росія збирається провести так звані вибори на окупованих територіях восени цього року? Чи зможе вона це організувати, зважаючи на бойові дії? І як підготовка до російських виборів позначиться на місцевому населенні окупованих регіонів, дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

У партії «Єдина Росія» заявили, що начебто прийняли до своїх лав більше тисячі жителів Херсонської області. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на заступника голови фракції у Держдумі Росії Ігоря Кастюкевича . За його словами, поки не всі з цих людей мають російські паспорти.

. За його словами, поки не всі з цих людей мають російські паспорти. Деякі, щойно отримують російське громадянство, одразу подають заяву про вступ до партії, запевнив Кастюкевич. Він додав, що на захопленій частині Херсонщини «Єдина Росія» формує команду «однодумців, які хочуть побудувати мирне життя та зацікавлені у розвитку регіону».

Раніше голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко заявляла, що на окупованих територіях України плануються вибори 10 вересня 2023 року. Цей день у Росії визначений як єдиний день голосування. Матвієнко запевнила, що підготовка до виборів у захоплених регіонах вже триває. Також, за її словами, цього року планується завершити формування органів окупаційної виконавчої та законодавчої влади на територіях Херсонської й Запорізької областей, які контролюються російською армією.

заявляла, що на окупованих територіях України плануються вибори 10 вересня 2023 року. Цей день у Росії визначений як єдиний день голосування. Матвієнко запевнила, що підготовка до виборів у захоплених регіонах вже триває. Також, за її словами, цього року планується завершити формування органів окупаційної виконавчої та законодавчої влади на територіях Херсонської й Запорізької областей, які контролюються російською армією. Призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо 7 березня заявив, що «регіон починає підготовку до виборів». Цього дня призначили голову так званої виборчої комісії окупованої частини Херсонської області Марину Захарову. Вона також була причетна до проведення так званого референдуму у регіоні. Сальдо додав, що з ініціативи голови ЦВК Росії Елли Памфілової ухвалено рішення провести виборчу кампанію у всій Херсонській області, включаючи правобережну частину. Хоча ця територія була звільнена від окупантів у листопаді минулого року.

7 березня заявив, що «регіон починає підготовку до виборів». Цього дня призначили голову так званої виборчої комісії окупованої частини Херсонської області Вона також була причетна до проведення так званого референдуму у регіоні. Сальдо додав, що з ініціативи голови ЦВК Росії ухвалено рішення провести виборчу кампанію у всій Херсонській області, включаючи правобережну частину. Хоча ця територія була звільнена від окупантів у листопаді минулого року. Призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Запорізької області Євген Балицький 4 травня повідомив, що у цьому регіоні також почала працювати так звана виборча комісія. За його словами, цього дня відбулося перше засідання. Серед її членів є люди, які брали безпосередню участь у проведеному псевдореферендумі минулого року.

4 травня повідомив, що у цьому регіоні також почала працювати так звана виборча комісія. За його словами, цього дня відбулося перше засідання. Серед її членів є люди, які брали безпосередню участь у проведеному псевдореферендумі минулого року. Британська розвідка стверджує, що призначення місцевих виборів в анексованих РФ районах України продовжує зусилля з їхньої «русифікації». Про це, зокрема, йдеться в огляді Міноборони Британії за 6 лютого. У повідомленні зазначено, що такий крок підкреслює прагнення керівництва Росії представити ці території як невід'ємні частини РФ.

Єдиний день голосування у 2023 році в Росії відбудеться 10 вересня. В цей день там мають відбутися вибори губернаторів і депутатів.

«Підстава для терору населення»

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що зараз на окупованій частині Херсонщини російська виборча кампанія не помітна. Натомість посилюється тиск на місцеве населення.

Люди не хочуть цих кривавих паспортів, але там дійсно люди залякані

«Ми спостерігаємо посилення фільтраційних заходів на лівобережній Херсонщині. Це і збільшення кількості блокпостів і посилення патрулювання, і постійні обшуки в наших громадах. Крім того, тиск є на примусову паспортизацію, тому що там вона насправді провальна. Тому що люди не хочуть цих кривавих паспортів, але там дійсно люди залякані й знаходячись під таким психологічним тиском, деякі з них погоджуються на отримання. Але так, щоб вони готувалися до виборів, цього ми поки що не бачимо», – розповів він.



Анонсовані Росією вибори – це нова підстава для терору місцевих жителів, вважає політик.

Знову пройдуть автоматники по хатах і не буде там можливості людям зробити волевиявлення

«Росія також існує в паралельній реальності й для того, щоб підтримувати цю реальність, можливо вони дійсно можуть спробувати провести там не можу сказати вибори, але якесь шоу провести. Показати, що там нібито створені виборчі дільниці, яких фактично не було і під час проведення референдуму і хтось за когось там буде голосувати. Але я можу собі уявити, що це буде за шоу і як це буде відбуватися. Знову пройдуть автоматники по хатах і не буде там можливості людям зробити волевиявлення і потім вони намалюють будь-які результати, які їм потрібні», – зазначив він.

Соболевський також має сумніви, що до партії «Єдина Росія» вступили більше тисячі жителів Херсонської області.

«Я все-таки сподіваюся, що у нас значно менша кількість колаборантів які там зрадили, які могли б теоретично піти та вступити до цієї «Єдиної Росії». Тому є великі сумніви стосовно цієї цифри. Я можу сказати, що в нас вони казали в Херсоні на кожному кроці, що «Росія тут назавжди», ми бачимо чим все закінчується. Це тільки питання часу – звільнення всіх наших територій і звільнення всіх наших людей», – додав політик.

«Збільшити вплив»

Директор Центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов зазначив, що за допомогою виборів Росія хоче легітимізувати свою владу на окупованих територіях і мати більший вплив на них.

«Мета цих фейкових виборів, то це в першу чергу правова. В полі російських законів – легітимізація влади через начебто вибір людей. Тобто люди проголосували, так сказали люди й саме через людей, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, це також з їхньої точки зору, законне зняття української влади, чим надалі можна оперувати», – каже Орлов.

Це і певна підтримка тих дій Росії, тобто війни Росії на території України, яка відбувається на сьогодні

«Наприклад, в пропагандистській кампанії можна додавати собівартості в електоральному полі самої РФ, що і буде зроблено безпосередньо. Це і певна підтримка тих дій Росії, тобто війни Росії на території України, яка відбувається на сьогодні. Це також дозволить напряму через федеральні органи, через державницькі інститути через їхню діяльність впливати на ті території, формуючи певні законодавчі акти й рішення, які будуть, їм так буде простіше впливати на ці території», – пояснив він.



Експерт зауважив, що на окупованій частині Запорізької області зараз створюється «видимість» організації виборчого процесу. Там також посилюється примусова паспортизація населення.

Люди отримують відмітку, що вони мешкають на окупованих територіях

«Людей намагаються підкупити, погрожують їм або в будь-який інший спосіб примусити взяти російський паспорт. Хоча слід зауважити, що ми знаємо, що в цих паспортах люди отримують відмітку, що вони мешкають на окупованих територіях. Це в принципі автоматично визначає як мешканців певного гетто або резервації навіть, що своєю чергою передбачає відповідне ставлення до них з боку й тих адміністрацій, які там є і російської влади відповідно», – зазначив експерт.



Крім того, регіон заселяють жителями Росії і окупованого Криму, які, цілком імовірно, теж візьмуть участь у виборах, каже Андрій Орлов.

Проводяться рейди, перевіряються пусті квартири, домівки, формуються певні списки

«Відбувається стрімке заселення пустого житла. Тобто проводяться рейди, перевіряються пусті квартири, домівки, формуються певні списки, що це пусте житло і в ці квартири заселяються свої мешканці, які є приїжджими з території Криму, РФ, які є безпосередньо громадянами РФ. Відповідно вони отримують певну прописку на цих територіях і стануть безпосередніми учасниками цих виборів на сьогодні. Тобто таким чином вони стануть, мабуть, основною силою для проведення цих виборів», – вважає Орлов.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.



Експерт зауважив, що в окупованому Мелітополі вже формують так звані списки виборців. А самі вибори пройдуть, так само як і псевдореферендуми, вважає він.

Будуть будь-якими способами підтягувати людей на виборчі дільниці

«Їм доведеться максимально швидко, оперативно збирати людей і звітувати перед своєю кремлівською владою, що все відбувається добре, все гаразд, вибори проходять і будуть будь-якими способами підтягувати людей на виборчі дільниці, щоб продемонструвати активність населення під час виборів», – зазначає експерт.

Голова підконтрольного Росії парламенту Криму Володимир Константинов нещодавно заявив, що для «прискореної інтеграції» нові окуповані регіони можна було б об'єднати в один федеральний округ. Цю ідею 6 березня прокоментував прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, «жодних рішень про можливе об'єднання окупованих регіонів поки не приймалося, обговорюються різні варіанти».

Директор Центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Орлов зазначає – якщо в Росії такий крок реалізують, це спростить керування окупованими територіями.

Їм потрібно максимально централізувати владу на цих територіях

«Така ідея існує і розуміємо, що їм потрібно максимально централізувати владу на цих територіях, по-перше. По-друге, опрацювати вертикаль влади, яка в Росії є дуже важливою ланкою, важливою складовою в управлінні територіями», – підкреслив експерт.

«Тобто підготувати розробити й створити певну адміністрацію єдину, яка може приймати одноосібні рішення в принципі напряму доповідати або федеральному зібранню, або напряму вже навіть Путіну про те, що відбувається, як відбувається. Безпосередньо це дозволить їм максимально уникнути тих сварок міжусобних, які можуть виникати на цих територіях між колаборантськими владами», – сказав Орлов.

«Внутрішньополітичні ігри»

Журналіст, президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш називає анонсовані вибори на окупованих територіях «внутрішньополітичними іграми» Росії.

Все це пов'язане якраз з бажанням російських політиків увійти, все ж таки, до органів влади

«Вже відбувається конкуренція за обрання в органи влади, так званих, «ДНР», «ЛНР» (незаконні збройні угрупування – ред.), наприклад. І ми бачимо навіть, що той же Сурков (колишній помічник президента Росії – ред.) несподівано виліз чомусь з тіні на публіку і починає щось там розповідати про Мінські угоди. Я думаю, що все це пов'язане якраз з бажанням російських політиків увійти, все ж таки, до органів влади й, так би мовити, мати більшу вагу в політичній системі Російської Федерації. Для нас ці вибори не матимуть ніякого значення, тому що ми їх не визнаємо і, звичайно, що демократичний світ їх також не визнає», – зауважив Гармаш.

Нав’язуючи свої паспорти, Росія вдається до примусової асиміляції жителів окупованих територій, вважає експерт.

«Росія поспішає перетворити людей зі свідків своїх злочинів, так би мовити, на їхніх співучасників. Тобто помаркувати так жителів окупованих територій. І цим вона залякує їх, і цим вона робить їх нелояльними до України, тому що вони думають, що Україна, коли повернеться, буде вважати їх ворогами й колаборантами», – пояснює експерт.

Психологічний тиск фактично на місцеве населення, тим більше що Росія посилює його ще економічними важелями

«Тобто це такий вже психологічний тиск фактично на місцеве населення, тим більше що Росія посилює його ще економічними важелями. Ну, наприклад, вже оголошено в так званій «ДНР», я думаю, що відповідна ситуація і в «ЛНР» буде, що тим пенсіонерам, які не отримали російський паспорт, чи які отримали, але в ньому немає російської реєстрації, вони не зможуть отримати перераховані за російськими стандартами пенсії», – додав він.



Ідея об'єднання окупованих територій в один округ пов'язана з бажанням представників російської політичної еліти отримати там посади, вважає Гармаш.

«Одним з можливих кандидатів на керування цим федеральним округом ми називали Рогозіна (колишній гендиректор «Роскосмосу» Дмитро Рогозін – ред.), після того, як він втратив посаду в Роскосмосі. І, ну, фактично, можна вважати, що цю ідею він просував. Скоріше, це просто людина, яку Путін особисто, так би мовити, благословляє публічно на те, щоб вона займалась цими округами, цими регіонами», – зауважив експерт.

Він наголосив, що для України юридично російські вибори на окупованих територіях не матимуть ніякого значення. Але цей процес може загострити міжрегіональну конкуренцію серед російських еліт.

«Показати, що «все йде за планом»

Російський політичний емігрант, колишній аналітик партії «Єдина Росія» Леонід Власюк розповів, що російська влада «не може не проводити» вибори на окупованих територіях. І пояснив чому.

Вони не можуть не проводити ці вибори

«Перша причина, яка найголовніша, це піар-ефект, показуючи те, що це Росія перемагає, все йде за планом, і настільки добре, що можна проводити вже вибори гарантовані. Тобто, скажімо, такий піар-ефект. А друге, вони не можуть не проводити ці вибори. Бо якщо вони не будуть проводити ці вибори, то виходить одна дуже неприємна річ. Вони включили ці території до складу Російської Федерації, і тому, якщо в єдиний день голосування на всій території Росії не буде проведено виборів, то вони по всій Росії вважатимуться нелегітимними», – зазначив він.

Аналітик наголосив, що в Росії вже давно немає демократичних виборів.

«Але взагалі Росія, якщо чесно, вона десь із 2011 року більше не існує. Це така країна-фейк. Вони тут усіх позначають, а вона вже не існує, бо навіть вибори у 2011 році Державної Думи та вибори президента у 2012 році офіційно визнавалися нелегітимними, бо кількість порушень була понад 25%, і там, і там. Відповідно, ці вибори не повинні були визнаватись такими, що відбулися. А якщо немає органів державної влади офіційних, то відповідно і країни як такої немає», – зауважив він.

Жителям гірше вже не буде. Так, намагатимуться змушувати брати паспорти, але сьогодні всі чудово розуміють, що Росія сильно ослабла й серйозно вона вже не сприйматиметься

Далі Росія демонструватиме підготовку до проведення виборів на окупованих територіях, додав Власюк.

«Намагатимуться якусь формальну агітацію вести, змушувати вчителів вкидання робити, для того, щоб ці сюжети знімати про те, що ось у Запорізькій області, у Маріуполі чи ще десь, ось у нас є організовані осередки, ці виборчі дільниці, на цих виборчих дільницях є люди, ось вони прийшли голосувати. Це все така картинка телевізійна. Насправді місцевим жителям гірше вже не буде. Так, намагатимуться змушувати брати паспорти, але сьогодні всі чудово розуміють, що Росія сильно ослабла і серйозно вона вже не сприйматиметься», – підкреслив експерт.

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