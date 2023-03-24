Херсонська міська рада закликає жителів громади евакуюватися до безпечніших регіонів

Жителям Херсонської міської територіальної громади варто виїхати до більш безпечних регіонів – про це заявляє Херсонська міська рада 24 березня.

Міська рада вказує на те, що російські війська продовжують обстріли територіальної громади.

«Найбільше страждають населені пункти, що знаходяться біля Дніпра. Через постійні атаки там практично неможливо забезпечити стале тепло- та водопостачання. Найкращий варіант убезпечити себе та своїх близьких – евакуюватися до більш безпечних регіонів», – йдеться в повідомленні.

Як уточнює міська рада, з Херсона курсують безкоштовні автобуси до Одеси, на які треба залишити заявку на каналах обласної військової адміністрації.

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«Ті, хто записався на автобус, отримають смс-повідомлення із часом та місцем виїзду. З маломобільними людьми звʼязується оператор для уточнення деталей. Таких пасажирів евакуює волонтерська група на відповідному транспорті», – додає пресслужба.

Крім того, через день по непарних числах із Херсона ходить потяг до Хмельницького.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.