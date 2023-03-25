Українські військові за добу відбили 59 атак російської армії – Генштаб

Російські військові зосереджують зусилля на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. За добу було відбито 59 атак, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу 25 березня.

«Українська авіація за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів. У той же час наші захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24 та 6 безпілотних літальних апаратів противника різних типів» – повідомили в Генштабі.

Також відомо, що підрозділи ракетних військ і артилерії «уразили два пункти управління, чотири райони зосередження противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та дві станції радіоелектронної боротьби».

Українські військові також наголосили, що в Енергодарі на Запоріжжі російські окупанти організовують дітям старших класів «екскурсії» до Волгодонська на Ростовську АЕС.

Вранці 24 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що, попри прогнози аналітиків про ймовірне послаблення російського наступу, війська РФ не припиняють штурм Бахмута.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.