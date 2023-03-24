Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді

Президент України Володимир Зеленський затвердив віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова в складі Ради національної безпеки і оборони – про це йдеться в указі, оприлюдненому 24 березня.

«Затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Федорова Михайла Альбертовича – Віце-прем’єр-­міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністра цифрової трансформації України», – йдеться в указі.

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Цей же документ виводить зі складу РНБО колишнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.

Днями Верховна Рада призначила Михайла Федорова віцепрем’єром-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністром цифрової трансформації України, а колишнього очільника «Укрзалізниці» Олександра Камишина – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України замість Павла Рябікіна.