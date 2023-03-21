Новим головою «Укрзалізниці» став Євген Лященко

Кабінет міністрів достроково припинив повноваження голови правління «Укрзалізниці» Олександра Камишіна, новим головою підприємства став член правління «Укрзалізниці» Євген Лященко. Про це йдеться у розпорядженні уряду від 21 березня.

Лященка призначили з 23 березня 2023 року терміном на два роки. Уряд уповноважив голову наглядової ради компанії підписати контракт із Лященком.

Віцепремʼєр-міністр – міністр із відновлення України Олександр Кубраков назвав ключові завдання Лященка на посаді.

«Перша – продовження реформи УЗ, а саме виділення окремих бізнес-вертикалей відповідно до сфери діяльності (пасажирська, вантажна, виробнича та інфраструктурна) і відповідність до європейського законодавства, особливо в питаннях безпеки та інклюзивності.

Друга – виконання інвестиційної програми – розвиток експортних шляхів та створення необхідної інфраструктури, електрифікація необхідних залізничних ділянок тощо. Третя – вихід компанії на беззбитковість. Тут уже ухвалений План необхідних заходів та є воля на виконання», – написав Кубраков у фейсбуці.

Верховна Рада 21 березня призначила колишнього голову правління «Укрзалізниці» Олександра Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.