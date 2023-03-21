Рада призначила трьох нових міністрів – депутат

Верховна Рада затвердила кадрові зміни у Кабінеті міністрів України.



Як повідомив у телеграмі народний депутат Олексій Гончаренко, Михайла Федорова призначили віцепрем'єром-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністром цифрової трансформації України, а колишнього очільника «Укрзалізниці» Олександра Камишина – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

За ці рішення проголосували 311 та 312 депутатів відповідно.

Також Верховна Рада 313 голосами «за» новим міністром освіти і науки України призначила Оксена Лісового.

20 березня Верховна Рада звільнила з посади міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна і з посади віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Таким чином, Верховна Рада розширила повноваження Михайла Федорова, який протягом більше трьох років до 20 березня 2023 року обіймав посаду посади віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації України.