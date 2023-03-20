Верховна Рада звільнила ще двох міністрів

Верховна Рада України звільнила міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна і віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Рішення ухвалили на засіданні парламенту 20 березня, повідомила пресслужба ВРУ.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, Федорова планують призначити на нову посаду. «Попередьно, він стане віцепрем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністром цифрової трансформації України. Його кандидатуру на нову посаду внесуть у Раду на найближчому засіданні», – написав Гончаренко.

Зі свого боку, народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк повідомив, що замість Рябікіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України планують призначити Олександра Камишіна, а Рябікін «дуже ймовірно поїде послом у Китай».

Раніше повідомлялося також, що Верховна Рада звільнила з посади міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Замість нього планують призначити Оксена Лісового.