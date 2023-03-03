Зеленський призначив своїм позаштатним радником ексголову «Укрзалізниці»

Президент України Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником Олександра Камишіна, який раніше подав у відставку з посади голови правління «Укрзалізниці».

Указ про це оприлюднений 3 березня на сайті голови держави.

27 лютого голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін повідомив, що йде у відставку зі своєї посади.

«За спільним рішенням з віцепрем’єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції «Укрзалізниці» в Європі. Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено», – написав Камишін у своєму телеграм-каналі.

У серпні 2021 року Камишіна призначили тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління «Укрзалізниці», а в березні 2022-го затвердили на посаді на постійній основі на чотири роки.