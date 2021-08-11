Уряд призначив нового виконувача обов’язків голови правління «Укрзалізниці»

Уряд призначив новим виконувачем обов’язків голови правління «Укрзалізниці» Олександра Камишина. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

«Також Уряд визнав таким, що втратив чинність, рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови правління АТ «Укрзалізниця» на Івана Юрика», – мовиться у повідомленні.

У Мінінфраструктури нагадали, що 30 липня РНБО «повідомила про низку загроз державній безпеці, які пов’язані з критичною управлінською та фінансовою ситуацією в АТ «Укрзалізниця», а також катастрофічним станом залізничної інфраструктури в країні».

«Відповіддю на ці загрози стали кадрові зміни у керівництві компанії та ініціювання створення Антикризового штабу «Укрзалізниці» на чолі з Міністром інфраструктури України», – заявили у міністерстві.

Виконувач обов’язків голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик написав заяву про звільнення, її отримала наглядова рада, повідомили в «Укрзалізниці» 9 серпня. Зазначалося, що Юрик продовжуватиме виконувати обов’язки на посаді члена правління, відповідального за фінанси.