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«Укрзалізниця» повідомила про затримку поїздів через негоду

Низка поїздів прибуде з запізненням у кілька годин

У західних регіонах України через негоду затримується низка поїздів. Про це вранці 2 липня повідомили в «Укрзалізниці».

Станом на 9:00 затримуються поїзди:

  • №44 Івано-Франківськ – Чернігів (затримка склала 2 години 20 хвилин);
  • №11 Львів – Одеса (затримка склала 2 години 10 хвилин);
  • №8 Чернівці – Київ (затримка склала 2 години);
  • №244 Рахів – Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);
  • №14 Солотвино – Київ (затримка склала 1 годину 40 хвилин);
  • №7 Київ – Чернівці (затримка склала 1 годину 20 хвилин);
  • №50 Трускавець – Київ (затримка склала 1 годину);
  • №110 Львів – Херсон (затримка склала 45 хвилин);
  • №149 Полтава – Ворохта (затримка склала 40 хвилин);
  • №9 Київ – Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин через поломку локомотива вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ-Славгород).

Безпересадковий вагон Відень – Київ спізнюється на 8 годин через затримку в Угорщині.

Сьогодні вдень в західних, північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У Києві та Київській області також очікуються грози.

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