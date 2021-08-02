Внаслідок негоди понад 500 населених пунктів залишилися без електроенергії – ДСНС

Станом на ранок 2 серпня через дощі та грози знеструмлено 529 населених пунктів у семи областях, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Без електроенергії залишилися селища та міста у Львівській області (298), Закарпатській (90), Івано-Франківській (57), Тернопільській (44), Чернівецькій (16), Чернігівській (14) та Житомирській. За повідомленням ДСНС, до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, у Стрийському парку Львова через падіння дерева загинули двоє людей, дерево розрізали та прибрали. На Закарпатті негода пошкодила покрівлю двох житлових будинків. У цьому регіоні прибрали 28 дерев, на Івано-Франківщині – 13.

Напередодні ДСНС попередила про грози у західних областях України, а також у Київській області вдень 1 серпня.