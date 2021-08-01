ДСНС попереджає про грози на заході України і на Київщині

У західних областях України, а також у Київській області вдень 1 серпня очікуються грози, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«За даними Укргідрометцентру, вдень 1 серпня у західних областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий). У Київській області найближчої години, з утриманням вдень 1 серпня гроза», – йдеться в повідомленні.

Напередодні в Укргідрометцентрі повідомили, що 1 серпня в Україні утримається спекотна погода, температура повітря сягатиме 34 градусів Цельсія.