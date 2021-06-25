Наслідки негоди у Львові: повалені дерева, електроопори, ускладнений рух

У Львові внаслідок сильної зливи і вітру повалені, за попередньою інформацією міської ради, 55 дерев, зафіксовано шість поривів мереж електротранспорту, впало п’ять опор «Львівобленерго», підтоплені будинки. Дані ще уточнюють, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У Львівській міській раді зібрався оперативний штаб із ліквідації наслідків стихії, а комунальні служби усувають шкоду, спричинену негодою.

«Станом на 17:30 до рятувальників Львівщини надходить інформація про повалені дерева і підтоплені будинки. На місця виїжджають рятувальники і надають допомогу», – заявив Ігор Курус, речник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області.

Зараз у Львові ускладнений рух транспорту. Злива припинилася.