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Суспільство

«Попливли» вулиці та попадали дерева»: як соцмережі реагують на зливу в Києві

Затоплений перехід до станції метро «Академмістечко», Київ, 19 липня 2021 року
Олександр Задорожний

19 липня Києвом «пройшли» зливи, які «збили» спеку, яка вже досягла кількох рекордних максимумів за цей місяць.

У когось із користувачів фейсбуку це викликало позитивні емоції.

У когось – не дуже. Зокрема, одна з користувачок фейсбуку переймається тим, що злива з градом може завдати шкоди її розсаді:

Подекуди дощі були такі сильні, що вода потрапила в касові зали станцій метро та залила підземні переходи.

Затоплений перехід до станції метро «Академмістечко», Київ, 19 липня 2021 року
Затоплений перехід до станції метро «Академмістечко», Київ, 19 липня 2021 року

У декого це викликало асоціації з піснями українських гуртів:

Але не всі сприйняли негоду з оптимізмом. Для деяких дописувачів закриті станції метро та підтоплені вулиці – вже звичний клопіт:

А хтось просто радіє, що має можливість провести цей час вдома за випічкою і не отримати теплового удару.

Як повідомляє «Київавтодор», за пів години випала майже тижнева норма опадів. Для ліквідації наслідків негоди залучили більше від трьохсот працівників шляхово-експлуатаційних підприємств, що відкачують воду мотопомпами та мулососами.

Станція київського метрополітену «Академмістечко» відновила роботу, повідомила пресслужба метро. При цьому наслідки зливи на станції «Берестейська», яку зачинено на вхід і вихід, досі ліквідовують.

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