«Попливли» вулиці та попадали дерева»: як соцмережі реагують на зливу в Києві

Олександр Задорожний

19 липня Києвом «пройшли» зливи, які «збили» спеку, яка вже досягла кількох рекордних максимумів за цей місяць.

У когось із користувачів фейсбуку це викликало позитивні емоції.

У когось – не дуже. Зокрема, одна з користувачок фейсбуку переймається тим, що злива з градом може завдати шкоди її розсаді:

Подекуди дощі були такі сильні, що вода потрапила в касові зали станцій метро та залила підземні переходи.

У декого це викликало асоціації з піснями українських гуртів:

Але не всі сприйняли негоду з оптимізмом. Для деяких дописувачів закриті станції метро та підтоплені вулиці – вже звичний клопіт:

А хтось просто радіє, що має можливість провести цей час вдома за випічкою і не отримати теплового удару.

Як повідомляє «Київавтодор», за пів години випала майже тижнева норма опадів. Для ліквідації наслідків негоди залучили більше від трьохсот працівників шляхово-експлуатаційних підприємств, що відкачують воду мотопомпами та мулососами.

Станція київського метрополітену «Академмістечко» відновила роботу, повідомила пресслужба метро. При цьому наслідки зливи на станції «Берестейська», яку зачинено на вхід і вихід, досі ліквідовують.