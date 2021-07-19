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Київ: дві станції метро на «червоній» лінії зупинили роботу – вода потрапила до касової зали

Станція «Берестейська» лежить на «червоній» лінії київського метро

Станція Святошинсько-Броварської лінії київського метрополітена «Берестейська» і один вестибюлль «Академмістечка» тієї ж лінії зачинені на вхід та вихід через потрапляння води в касові зали, повідомляє пресслужба метро.

«Потрапляння води в касову залу станції. На місці працюють фахівці. Про відкриття станції буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні Київського метрополітену «Берестейської».

Згодом аналогічне повідомлення з’явилося і щодо вестибюля №1 кінцевої станції «Академмістечко».

У Києві 19 липня пройшла сильна злива. У 15 регіонах України раніше сьогодні оголосили штормове попередження.

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