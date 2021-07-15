Людина, яка опинилася на коліях метро у Києві, загинула

У Київському метрополітені повідомили, що людина, яка опинилася у другій половині дня 15 липня на коліях підземки, загинула.

«Червона лінія, рух поїздів відновлено в звичайному режимі. Випадок, що трапився на перегоні «Дарниця» – «Лівобережна», – летальний. Деталі щодо особи та мотивів з’ясовують правоохоронці», – йдеться в повідомленні.

У четвер ввечері метро у Києві працювало з перебоями після повідомлення, що під поїздом опинилася людина. Потяги метро певний час рухалися «червоною гілкою» тільки на відрізку «Хрещатик» – «Академмістечко».