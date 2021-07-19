Станція «Академмістечко» працює в звичному режимі – київський метрополітен

Станція київського метрополітену «Академмістечко» відновила роботу, повідомляє пресслужба метро.

«Наслідки негоди ліквідовано. Станція «Академмістечко» працює у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні.

При цьому наслідки зливи на станції «Берестейська», яку зачинено на вхід і вихід, досі ліквідовують.

«Для уникнення потрапляння води на колії, у переході до станції «Берестейська» зачинено гермозатвор. Ліквідація наслідків негоди триває», – заявляє метрополітен.

Про відновлення роботи станції пасажирів обіцяють повідомити додатково.

Раніше метрополітен повідомив про закриття одного вестибюля станції «Академмістечко» через потрапляння води до касової зали.

У Києві 19 липня пройшла сильна злива. У 15 регіонах України раніше сьогодні оголосили штормове попередження.