Десятки людей загинули в Індонезії та Східному Тиморі після проливних дощів

Понад 70 людей загинули, десятки вважають зниклими без вісти після проливних дощів, що викликали раптові повені і зсуви в Індонезії та сусідньому Східному Тиморі.

Тамтешня влада 5 квітня повідомила, що рятувальники виявили 38 тіл після зсуву ґрунту в селі Ламенеле на острові Адонара, де також п’ятеро людей постраждали. Іще щонайменше 17 людей через раптову повінь загинули в інших місцях Індонезії, доля приблизно 42 людей залишається невідомою.

Також щонайменше 16 людей загинули в Східному Тиморі, державі, розташованій між Індонезією та Австралією.

Зсуви і повені викликали проливні дощі. Потоп спричинив прориви дамб, що затопили тисячі будинків. На заваді рятувальним роботам стали відключення електроенергії, завалені багнюкою і сміттям дороги, а також важкодоступність постраждалих регіонів.

Сезонні дощі часто викликають повені і зсуви в Індонезії, архіпелазі з 17 тисяч островів, де мільйони людей живуть у віддалених гірських районах або поблизу заплав.