В Україні оголосили штормове попередження

В Україні у понеділок, 2 серпня, оголосили штормове попередження. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Вдень 2 серпня в західних, північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», – мовиться у повідомленні.

Грозу також прогнозують у Києві.

«У Київській області вдень гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий)», – заявили у ДСНС.

У столиці сьогодні вдень очікують +29...31 градус.