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Виконувач обов’язків голови правління «Укрзалізниці» написав заяву про звільнення

«Укрзалізниця» рекомендуватиме уряду погодити призначення Олександра Камишіна новим тимчасово виконуючим обов’язки голови правління

Виконувач обов’язків голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик написав заяву про звільнення, її отримала наглядова рада, повідомили в «Укрзалізниці» 9 серпня.

«Протягом вихідних 7-8 серпня Наглядова рада провела позачергове засідання і вирішила задовільнити заяву Івана Юрика щодо увільнення його від тимчасового виконання обов’язків голови правління з дати призначення нового тимчасово виконуючого обов’язки», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що Іван Юрик продовжуватиме виконувати обов’язки на посаді члена правління, відповідального за фінанси.

«Наглядова рада рекомендує Кабінету Міністрів України задовольнити вказану вище заяву та схвалити відповідне рішення», – наголосили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Наглядова рада також розглянула рекомендацію Комітету з винагород і призначень та вирішила рекомендувати Кабінету Міністрів України погодити призначення Олександра Камишіна новим тимчасовим виконуючем обов’язків голови правління на період до 31 грудня 2021 року або до обрання нового постійного голови правління.

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