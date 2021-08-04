РНБО доручила уряду покласти обов’язки керівника «Укрзалізниці» на міністра інфраструктури

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) доручила уряду покласти обов’язки голови правління АТ «Укрзалізниця» на міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Про це 4 серпня повідомила агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури. Сайт міністерства наразі не містить даних про таке доручення.

За повідомленням, РНБО вимагає від «Укрзалізниці» привести до економічно обґрунтованих тарифів вантажні перевезення; забезпечити безперебійне постачання електроенергії для «Укрзалізниці»; впровадити програми відновлення інфраструктури, рухомого складу, організувати закупівлю нових вагонів; забезпечити збільшення транзиту та розширення мережі для перевезення вантажів у контейнерах; запровадити швидкісний рух.

Питання про роботу «Укрзалізниці» РНБО розглядала на своєму останньому засіданні, яке відбулося 30 липня.