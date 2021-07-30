«Укрзалізниця» повідомила про затримку деяких поїздів через аварію

«Укрзалізниця» попереджає про затримку поїздів у напрямку Харків – Київ – Харків через аварію: на регульованому переїзді біля станції Решетилівка зіткнулися поїзд і вантажний трейлер.
«Подія сталася о 02:51, на місці аварії працює команда залізничників, щоб якнайшвидше усунути наслідки та мінімізувати затримки. Жертв немає. Госпіталізовано чергову по залізничному переїзду», – повідомила пресслужба УЗ у телеграмі.
За повідомленням, станом на 08:45 затримуються поїзди:
- №85 Новоолексіївка – Львів (затримка склала 3 години 50 хвилин);
- №10 Маріуполь – Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);
- №126 Київ – Костянтинівка (затримка склала 2 години);
- №17 Харків – Ужгород (затримка склала 2 години);
- №11 Новоолексіївка – Київ (затримка склала 2 години);
- №138 Хмельницький – Лисичанськ (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
- №41 Дніпро – Трускавець (затримка склала 1 годину);
- №58 Одеса – Ковель (затримка склала 1 годину).
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