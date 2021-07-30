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«Укрзалізниця» повідомила про затримку деяких поїздів через аварію

Станом 08:45 затримуються вісім поїздів

«Укрзалізниця» попереджає про затримку поїздів у напрямку Харків – Київ – Харків через аварію: на регульованому переїзді біля станції Решетилівка зіткнулися поїзд і вантажний трейлер.

«Подія сталася о 02:51, на місці аварії працює команда залізничників, щоб якнайшвидше усунути наслідки та мінімізувати затримки. Жертв немає. Госпіталізовано чергову по залізничному переїзду», – повідомила пресслужба УЗ у телеграмі.

За повідомленням, станом на 08:45 затримуються поїзди:

  • №85 Новоолексіївка – Львів (затримка склала 3 години 50 хвилин);
  • №10 Маріуполь – Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);
  • №126 Київ – Костянтинівка (затримка склала 2 години);
  • №17 Харків – Ужгород (затримка склала 2 години);
  • №11 Новоолексіївка – Київ (затримка склала 2 години);
  • №138 Хмельницький – Лисичанськ (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
  • №41 Дніпро – Трускавець (затримка склала 1 годину);
  • №58 Одеса – Ковель (затримка склала 1 годину).

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