Президент прибув на Донеччину. Там пройде виїзне засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський 30 липня прибув із робочою поїздкою в Донецьку область, повідомила пресслужба голови держави.

Там президент зустрінеться з військовими, які беруть участь в Операції об’єднаних сил на сході України, візьме участь у заходах з нагоди Дня звільнення Авдіївки.

Також на Донеччині під головуванням президента відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України, додали в ОП.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на засіданні розглядатимуть «питання кордону, питання безпеки в енергетичному секторі, питання, пов’язані з медициною, водою». Загалом, за його словами, порядок денний містить вісім питань.

Точний час початку засідання наразі невідомий. В Офісі президента Радіо Свобода повідомили, що воно може початися ближче до вечора, орієнтовно о 17:00 – 18:00.