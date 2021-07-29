Донбасс. Главное за день: СНБО пройдет на Краматорске, «Спутник-Лайт» уже в ОРДЛО

Коротко о главных событиях 29 июля, которые важны для украинского востока.

Зеленский в пятницу посетит Донетчину

Об этом сообщает областная администрация. Ранее источник «Интерфакс-Украина» в СНБО сообщил, что ведомство 30 июля проведет выездное заседание в области. Будут обсуждать ситуацию на линии соприкосновения на Донбассе и госгранице Украины.

Ситуация в зоне ООС

Тринадцать раз вооруженные формирования, подконтрольные России, нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки, 28 июля, сообщает штаб ООС. Сегодня – 4 нарушения режима тишины. Потерь нет. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют ВСУ в обстрелах своих позиций.

В ОРДЛО доставили вакцину «Спутник-Лайт»

Об этом сообщают информационные ресурсы группировок «ДНР» и «ЛНР». В «минздраве ДНР» утверждают, что «действие препарата распространяется на все штаммы коронавируса». «Спутник Лайт» – однокомпонентная вакцина, которая не требует введения второй дозы. В России заявляют, что эффективность препарата составляет почти 80%. Украина российские вакцины не признает.

В Краматорске устанавливают флагшток

На восьмидесятиметровом сооружении будет развиваться полотнище размером 16 на 24 метра. По словам главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко, в августе монтаж будет завершен, а на День Государственного Флага торжественно поднимут самый большой сине-желтый флаг в области.

Дроновка с водой

Водозабор насосной станции, подающей воду жителям села, остался почти обезвоженным из-за резкого снижения уровня воды в реке Северский Донец. Как сообщает Северский городской совет, село рисковало до конца лета остаться без воды. Расчистить водоподводную канаву удалось украинским военным 24-й отдельной механизированной бригады.

И еще в регионе

Водоснабжение центральной части Лисичанска ограничено в связи с аварией на водоводе. Об этом сообщает военно-гражданская администрация города. Ограничено водоснабжение от улицы Машиностроителей до стадиона «Шахтер» и в районе Горы Попова. Водоснабжение будет восстановлено по окончанию ремонтных работ.

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