РНБО проведе виїзне засідання в Донецькій області – Данілов

Рада національної безпеки і оборони проведе виїзне засідання в Донецькій області 30 липня, повідомив секретар ради Олексій Данілов. Про це він розповів в ефірі каналу «Україна 24».

«Засідання, яке буде відбуватися завтра, (30 липня – ред.) воно буде відбуватися на території Донецької області. Порядок денний сформований, президент узгодив порядок денний», – сказав Данілов.

Він додав, що рада розглядатиме «питання кордону, питання безпеки в енергетичному секторі, питання, пов’язані з медициною, водою», загалом порядок денний містить вісім питань.

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Секретар РНБО зазначив, що рада планує залучати органи місцевого самоврядування під час виїзних засідань.

«Окрім Києва, є величезна кількість місць, на які треба звертати увагу», – заявив він.

Попереднє засідання РНБО анонсувалося як виїзне, але зрештою відбулося в Києві.