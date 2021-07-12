Данілов анонсував виїзне засідання РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов анонсував перше виїзне засідання РНБО, що має відбутися в одному з регіонів України. Частина питань буде стосуватися саме цього регіону, порядок денний уже ухвалений, сказав він, але що це буде за регіон, не уточнив.

«На цю п’ятницю президент Володимир Зеленський ухвалив рішення провести засідання Ради національної безпеки і оборони України. Воно буде проведене в одному з обласних центрів. Де саме це буде відбуватися, буде відомо завтра (13 липня – ред.). Порядок денний уже складений президентом. Це буде перше виїзне засідання РНБО, яке буде відбуватися безпосередньо в регіонах. Будуть розглядатися питання безпосередньо цього регіону, і будуть розглядатися питання, які сьогодні є актуальними для нашої країни», – сказав він журналістам.

Данілов відмовився уточнити, в якому саме регіоні це буде відбуватися, і повторив, що про це «завтра стане відомо».

«Порядок денний сформований: будуть питання нашої національної безпеки розглядатися, це будуть питання, які стосуються надр, це будуть питання санкційної політики – всі ці питання будуть розглядатися», – додав секретар РНБО.

Питання санкцій, зокрема щодо громадян України, були останнім часом одними з головних на засіданнях РНБО.