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РНБО розгляне можливість зменшення цін на електроенергію для окремих верств населення – Зеленський

Президент додав, що попросив винести це питання на розгляд РНБО, щоб «люди зрозуміли, що з першого серпня сюрпризів для суспільства не буде»

Рада національної безпеки та оборони України цього тижня розгляне питання тарифів на електроенергію для населення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 28 липня під час спілкування з журналістами у межах форуму «Україна 30».

«Ми повинні зробити все, щоби ціни на електроенергію не підіймалися для людей. По-друге, це фейкова інформація, що з 1 серпня ціни на електроенергію для людей будуть вищі», – сказав глава держави.

Він додав, що попросив винести це питання на розгляд РНБО, щоб «люди зрозуміли, що з першого серпня сюрпризів для суспільства не буде».

«Ми повинні зробити все, щоб збільшення не було. Моє відношення до цього дуже просте – сьогодні 1,68 гривні за кВт-год. Я вважаю, що у нас є низка населення, які не можуть собі дозволити платити навіть 1,68 гривні. І тому Рада національної безпеки та оборони буде розглядати також це питання і розглядати можливість зменшення цін на електроенергію для окремих верств населення», – зауважив Зеленський.

Кабінет міністрів України скасував з 1 січня до 31 березня 2021 року пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії у розмірі 0,9 грн/кВт-год і встановив єдиний тариф для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год.

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