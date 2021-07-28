РНБО розгляне можливість зменшення цін на електроенергію для окремих верств населення – Зеленський

Рада національної безпеки та оборони України цього тижня розгляне питання тарифів на електроенергію для населення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 28 липня під час спілкування з журналістами у межах форуму «Україна 30».

«Ми повинні зробити все, щоби ціни на електроенергію не підіймалися для людей. По-друге, це фейкова інформація, що з 1 серпня ціни на електроенергію для людей будуть вищі», – сказав глава держави.

Він додав, що попросив винести це питання на розгляд РНБО, щоб «люди зрозуміли, що з першого серпня сюрпризів для суспільства не буде».

«Ми повинні зробити все, щоб збільшення не було. Моє відношення до цього дуже просте – сьогодні 1,68 гривні за кВт-год. Я вважаю, що у нас є низка населення, які не можуть собі дозволити платити навіть 1,68 гривні. І тому Рада національної безпеки та оборони буде розглядати також це питання і розглядати можливість зменшення цін на електроенергію для окремих верств населення», – зауважив Зеленський.

Кабінет міністрів України скасував з 1 січня до 31 березня 2021 року пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії у розмірі 0,9 грн/кВт-год і встановив єдиний тариф для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год.