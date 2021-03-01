Понад 600 тисяч споживачів природного газу змінили постачальника за друге півріччя 2020 року – НКРЕКП

Понад 528 тисяч споживачів природного газу змінили постачальника в четвертому кварталі 2020 року. У третьому кварталі 2020 року таких споживачів було майже 76 тисяч. Про це свідчать дані НКРЕКП, які надійшли Радіо Свобода у відповідь на запит.
«Окремо зазначаємо, що інформація щодо кількості побутових споживачів, які уклали договори щодо постачання природного газу після 1 серпня 2020 року; інформація щодо кількості договорів, які є чинними та інформація щодо областей, які є лідерами за кількістю укладання нових договорів у НКРЕКП відсутня», – йдеться у відповіді на запит Радіо свобода.
Лідерами серед постачальників природнього газу за кількістю побутових споживачів у четвертому кварталі 2020 року стали, за даними НКРЕКП:
- ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» (звітність конфіденційна),
- ТОВ «Нафтогаз України» (понад мільйон споживачів),
- ТОВ «Харківгаз збут» (звітність конфіденційна),
- ТОВ «Київоблгаз збут» (звітність конфіденційна),
- ТОВ «Львівгаз збут» (звітність конфіденційна),
- ДП «Київгазенерджи» (780 тисяч),
- ТОВ «Одесагаз-постачання» (637 тисяч),
- ТОВ «Запоріжгаз Збут» (звітність конфіденційна),
- ТОВ «Вінницягаз Збут» (звітність конфіденційна),
- ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» (442 тисячі).
Із 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для споживачів. Відтепер вони можуть змінити постачальника газу на того, чия ціна здається їм привабливішою. Тільки одна компанія може постачати газ по всій країні – це «Газопостачальна компанія «Нафтогаз», що входить до групи «Нафтогаз».
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