Понад 600 тисяч споживачів природного газу змінили постачальника за друге півріччя 2020 року – НКРЕКП

Понад 528 тисяч споживачів природного газу змінили постачальника в четвертому кварталі 2020 року. У третьому кварталі 2020 року таких споживачів було майже 76 тисяч. Про це свідчать дані НКРЕКП, які надійшли Радіо Свобода у відповідь на запит.

«Окремо зазначаємо, що інформація щодо кількості побутових споживачів, які уклали договори щодо постачання природного газу після 1 серпня 2020 року; інформація щодо кількості договорів, які є чинними та інформація щодо областей, які є лідерами за кількістю укладання нових договорів у НКРЕКП відсутня», – йдеться у відповіді на запит Радіо свобода.

Лідерами серед постачальників природнього газу за кількістю побутових споживачів у четвертому кварталі 2020 року стали, за даними НКРЕКП:

ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» (звітність конфіденційна),

ТОВ «Нафтогаз України» (понад мільйон споживачів),

ТОВ «Харківгаз збут» (звітність конфіденційна),

ТОВ «Київоблгаз збут» (звітність конфіденційна),

ТОВ «Львівгаз збут» (звітність конфіденційна),

ДП «Київгазенерджи» (780 тисяч),

ТОВ «Одесагаз-постачання» (637 тисяч),

ТОВ «Запоріжгаз Збут» (звітність конфіденційна),

ТОВ «Вінницягаз Збут» (звітність конфіденційна),

ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» (442 тисячі).

Із 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для споживачів. Відтепер вони можуть змінити постачальника газу на того, чия ціна здається їм привабливішою. Тільки одна компанія може постачати газ по всій країні – це «Газопостачальна компанія «Нафтогаз», що входить до групи «Нафтогаз».