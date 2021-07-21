Через негоду запізнюються 15 поїздів – «Укрзалізниця»

В «Укрзалізниці» повідомили, що через ускладення погодних умов запізнюються низка поїздів.
Згідно з повідомленням, «Укрзалізниця» перепрошує за вимушену затримку і вказує, що станом на 9:00 затримуються такі рейси:
№137 Лисичанськ – Хмельницький (затримується на 2 години 50 хвилин);
№64 Київ – Харків (затримується на 2 години 36 хвилин);
№101 Київ – Херсон (затримується на 2 години);
№15 Харків – Рахів (затримується на 2 години);
№126 Київ – Костянтинів (затримується на 1 годину 45 хвилин);
№188 Ковель – Миколаїв (затримується на 1 годину);
№232 Генічеськ – Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);
№87 Новоолексіївка – Ковель (затримується на 1 годину);
№72 Київ – Запоріжжя (затримується на 45 хвилин);
№204 Генічеськ – Кривий Ріг (затримується на 42 хвилини);
№868 Гречани – Київ (затримується на 42 хвилини);
№11 Новоолексіївка – Київ (затримується на 37 хвилини);
№282 Хмельницький – Генічеськ (затримується на 30 хвилини);
№9 Київ – Маріуполь (затримується на 30 хвилини);
№19 Київ – Попасна (затримується на 30 хвилини).
За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, внаслідок негоди в україні знеструмлено 838 населених пунктів. 21 липня у всіх регіонах України очікуються дощі та грози.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ