Негода знеструмила понад 800 населених пунктів – ДСНС

Станом на ранок 21 липня в Україні внаслідок негоди знеструмлено 838 населених пунктів. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Постраждали населені пункти у 13 областях: Полтавська – 194, Кіровоградська – 158, Черкаська – 157, Київська – 121, Дніпропетровська – 38, Хмельницька – 37, Одеська – 32, Сумська – 28, Миколаївська – 24, Чернігівська – 19, Чернівецька – 15, Вінницька – 14 та Запорізька – 1).

Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

За прогнозами синоптиків, у середу, 21 липня, у всіх регіонах України очікуються дощі та грози.