Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Понеділкова злива не пошкодила інфраструктуру київського метрополітену – Макогон

У Києві 19 липня пройшла сильна злива, яка підтопила в столиці дві станції метро

У Київському метрополітені повідомили Радіо Свобода, що негода, яка підтопила дві станції у понеділок, не завдала пошкоджень інфраструктурі.

«Всі роботи проводилися власними силами в межах робочих змін без додаткового штату. Пошкодження інфраструктури метрополітену відсутні, відповідно, і збитки», – розповіла заступниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

Як затопило Київ – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Як затопило Київ – фотогалерея

Через сильну зливу в Києві 19 липня у столиці постраждали дві станції метро: «Академмістечко» і «Берестейська». Станція київського метрополітену «Академмістечко» вже відновила роботу, повідомляє пресслужба метро.

У Києві 19 липня пройшла сильна злива. У 15 регіонах України оголосили штормове попередження.

Від зливи в столичному метрополітені постраждали дві станції – «Академмістечко» та «Берестейська».

Повідомляли про закриття одного вестибюля станції «Академмістечко» через потрапляння води до касової зали. «Берестейську» очищували довше: її оперативно закрили на вхід та вихід, аби вода не потрапила на колії.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG