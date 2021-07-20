Понеділкова злива не пошкодила інфраструктуру київського метрополітену – Макогон

У Київському метрополітені повідомили Радіо Свобода, що негода, яка підтопила дві станції у понеділок, не завдала пошкоджень інфраструктурі.

«Всі роботи проводилися власними силами в межах робочих змін без додаткового штату. Пошкодження інфраструктури метрополітену відсутні, відповідно, і збитки», – розповіла заступниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

У Києві 19 липня пройшла сильна злива. У 15 регіонах України оголосили штормове попередження.

Від зливи в столичному метрополітені постраждали дві станції – «Академмістечко» та «Берестейська».

Повідомляли про закриття одного вестибюля станції «Академмістечко» через потрапляння води до касової зали. «Берестейську» очищували довше: її оперативно закрили на вхід та вихід, аби вода не потрапила на колії.