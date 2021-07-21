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По всій Україні сьогодні очікуються дощі та грози

19 липня у Києві через зливу були підтоплені дві станції метро, також затопило деякі тунелі та підземні переходи

У середу, 21 липня, у всіх регіонах України очікуються дощі та грози. Про це попередили у Гідрометцентрі.

«21 липня грози, вночі у західних, вранці та вдень у північних і центральних областях значні дощі, у південних областях місцями град; вдень в країні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Як затопило Київ – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Як затопило Київ – фотогалерея

Через сильну зливу в Києві 19 липня у столиці постраждали дві станції метро: «Академмістечко» і «Берестейська». Станція київського метрополітену «Академмістечко» вже відновила роботу, повідомляє пресслужба метро.

19 липня у Києві через зливу були підтоплені дві станції метро, також затопило деякі тунелі та підземні переходи.

Сьогодні у столиці також прогнозують дощі, температура повітря складатиме +21…23 градуси.

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