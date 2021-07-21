По всій Україні сьогодні очікуються дощі та грози

У середу, 21 липня, у всіх регіонах України очікуються дощі та грози. Про це попередили у Гідрометцентрі.

«21 липня грози, вночі у західних, вранці та вдень у північних і центральних областях значні дощі, у південних областях місцями град; вдень в країні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

19 липня у Києві через зливу були підтоплені дві станції метро, також затопило деякі тунелі та підземні переходи.

Сьогодні у столиці також прогнозують дощі, температура повітря складатиме +21…23 градуси.