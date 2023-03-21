Профільний комітет ВР підтримав кандидатуру Оксена Лісового на посаду очільника Міносвіти

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки і інновацій одноголосно схвалив кандидатуру голови Малої академіки наук Оксана Лісового на посаду міністра освіти і науки України.

«Освітній комітет Верховної Ради щойно підтримав призначення Оксена Лісового міністром освіти і науки України. Одноголосно», – повідомила у Telegram депутатка Юлія Гришина зі «Слуги народу»

Депутат від «Голосу» Ярослав Железняк додав, що напередодні економічний Комітет ВР схвалив призначення міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна. А Комітет з питань цифровізації схвалив призначення віцепрем’єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова.



«Всі три кандидатури готові на голосування на найближчому пленарному засіданні. Голосів по всім із запасом вистачає», – написав Железняк.

20 березня Верховна Рада звільнила з посади голови МОН Сергія Шкарлета.