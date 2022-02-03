Голова Ради просить Шкарлета обґрунтувати невизнання результатів виборів президента Могилянки

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував ситуацію навколо виборів президента Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Стефанчук назвав «священним» право університетської спільноти обирати очільника і заявив, що зацікавлений в тому, аби вибори керівника НауКМА, які відбувалися вже кілька разів, завершилися обранням президента вишу.

«Сьогодні в межах парламентського контролю надіслав звернення до Сергія Шкарлета з вимогою обґрунтувати рішення МОН щодо відмови визнавати результати виборів президента НаУКМА, а також аргументувати рішення щодо призначення повторних виборів», – повідомив він на своїй фейсбук-сторінці увечері 2 лютого.

Крім того, Стефанчук, за його словами, звернувся до міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової щодо контролю над розслідуванням справи про викрадення скриньки для голосування під час виборів.

«Крім того, направив листи до Міністра юстиції України, Міністра охорони здоров’я України, виконувача обов’язків Голови Державної податкової служби України, Голови НАЗК, Голови СБУ з проханням надати інформацію щодо осіб, які проходили спецперевірку перед призначенням на посаду керівника закладу за 2020-2022 роки», – додав спікер парламенту.

Напередодні Міністерство освіти і науки заявило, що оголошує повторні вибори президента Києво-Могилянської академії через нібито порушення законодавства на попередніх, які відбулися 27 січня.

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Водночас голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт, який був визнаний переможцем другого туру виборів 27 січня, раніше припустив у коментарі Радіо Свобода, що в разі відмови МОН підписати з ним контракт звернеться до суду.

Другий тур виборів президента Києво-Могилянської академії відбувся 27 січня. В ньому взяли участь Сергій Квіт та декан факультету економічних наук Олександра Гуменна. За підсумками голосування Квіт набрав 52,8% голосів.

Група експертів у правовому висновку щодо виборів повідомляє про інцидент, який стався в день виборів: близько десятка невідомих людей «спортивної статури» викрали одну скриньку з бюлетенями та влили в іншу зелену рідину. На місце викликали поліцію, яка склала протокол, згодом патрульні знайшли викрадену скриньку. Експерти дійшли висновку, що цей інцидент не вплинув на реальний результат виборів.