Шкарлет заявив, що «не визнає» результати виборів президента Могилянки і ініціює повторні – ЗМІ

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що не визнаватиме результати виборів президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» і накаже провести повторні. Його коментар цитує інформаційна агенція «Укрінформ».

Шкарлет пояснив це тим, що вибори, за даними спостерігача від міністерства та камер відеоспостереження, пройшли з порушеннями: одна зі скриньок для голосування «залишала виборчу дільницю майже на годину», після чого її повернули на місце.

«Як міністр, як колишній ректор, я точно не визнаю ці вибори. Більш того, буде наказ про проведення повторних виборів. Хай обирає колектив (НаУКМА – ред.), але чесно, прозоро, без порушення процедури, без вкрадених скриньок, без залитих фарбою, без пошкоджених скриньок, без суб’єктивної думки окремих членів виборчої комісії, що виборчий процес дійсно відбувався відповідно до методичних рекомендацій», – заявив міністр.

Він додав, що в разі «легітимного» процесу виборів МОН підпише контракт із будь-яким переможцем.

Наразі виконувачем обов’язків керівника університету є декан факультету правничих наук Денис Азаров.

Тим часом Сергій Квіт, який очолював Києво-Могилянську академію з 2007 по 2014 рік і був визнаний переможцем виборів 27 січня, заявив 1 лютого, що подав до МОН документи на спеціальну перевірку як переможець виборів.

Шкарлет повідомив журналістам, що міністерство «одразу починає» розгляд цих документів. Водночас він анонсував, що повторні вибори будуть оголошені «в найкоротший термін».

Другий тур виборів президента Києво-Могилянської академії відбувся 27 січня. В ньому взяли участь Сергій Квіт та декан факультету економічних наук Олександра Гуменна. За підсумками голосування Квіт набрав 52,8% голосів.

Читайте також: МОН: 40-45% студентів отримуватимуть стипендії в 2022 році

Група експертів у правовому висновку щодо виборів повідомляє про інцидент, який стався в день виборів: близько десятка невідомих людей «спортивної статури» викрали одну скриньку з бюлетенями та влили в іншу зелену рідину. На місце викликали поліцію, яка склала протокол, згодом патрульні знайшли викрадену скриньку. Після цього голосування продовжилося, комісія використала третю, запасну скриньку.

Експерти дійшли висновку, що цей інцидент не вплинув на реальний результат виборів. Згодом цей висновок підтримало студентське самоврядування університету.

Перш ніж відбутися 27 січня, вибори президента Києво-Могилянської академії переносилися кілька разів.