МОН: 40-45% студентів отримуватимуть стипендії в 2022 році

Кількість отримувачів академічних стипендій в Україні цього року становитиме 40-45%, повідомив у своєму телеграм-каналі міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

«Відповідну пропозицію вже підтримали колеги з Мінекономіки, Мінцифри і Мінфіну. Наразі документ перебуває на фінальній стадії погодження в Міністерстві юстиції. Тобто, під час найближчого засідання уряду питання буде врегульовано остаточно. Таким чином, кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться», – написав міністр.

У вересні на засіданні Кабінету міністрів підтримали рішення про підвищення стипендій для студентів закладів профосвіти, фахової передвищої та вищої освіти. Як тоді повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, у закладах профосвіти стипендії збільшать у 2,5 рази, а студентам вишів – щонайменше у півтора рази.

Шмигаль зауважив, що востаннє академічні стипендії підвищували у листопаді 2017 року.