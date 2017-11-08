МОН: після підвищення розмір стипендій буде від 490 до 3000 гривень

У Міністерстві освіти і науки заявляють, що після підвищення стипендії – їх розмір буде становити від 490 до трьох тисяч гривень.

Як повідомляє прес-служба міністерства, розмір стипендій на місяць для учнів професійно-технічних навчальних закладах становитиме 490 гривень, для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 980, для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня – 1300 гривень.

У міністерстві повідомляють, що соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також тих, хто залишився без батьків у період навчання у віці 18-23 років, у ПТНЗ – 1180 гривень, у ВНЗ – 2360 гривень.

Академічна стипендія президента України для учнів ПТНЗ буде на рівні 1420 гривень, для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 2130 гривень, для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, наукових установ – 2720 гривень.

Сьогодні в Кабміні повідомили про рішення з 1 листопада підвищити стипендії українським студентам на 18% з 1 листопада.

Від 1 січня 2017 року в Україні була запроваджена рейтингова система отримання стипендій. За даними уряду, наразі 50% студентів вишів отримують стипендії: 43% – академічні і 7% – соціальні.

Кабінет міністрів раніше затвердив розмір мінімальної академічної стипендії для вишів III-IV рівня акредитації на рівні 1100 гривень, а розмір підвищеної стипендії становить 1600 гривень.