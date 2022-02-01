1 лютого стартує реєстрація на ЗНО

В Україні 1 лютого стартує реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2022 року.

Як повідомив на своїй сторінці у телеграмі міністр науки й освіти Сергій Шкарлет, триватиме реєстрація до 9 березня.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання проходитиме з 23 травня до 17 червня.

«Кожен зареєстрований учасник має право за рахунок коштів державного бюджету пройти тести щонайбільше з п’яти навчальних предметів», – написав Шкарлет.

Загалом ЗНО відбуватиметься з 13 навчальних предметів.

Минулого тижня в МОН повідомили, що реєстрацію на пробне ЗНО, яке відбудеться в березні, завершили понад 130 тисяч осіб.

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