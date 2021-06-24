Понад пів тисячі учнів отримали 200 балів на ЗНО – Мандзій

За результатами основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 574 учні отримали 200 балів, повідомила заступниця міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

За її словами, з української мови і літератури максимальний бал отримали п’ять осіб, з української мови – 28, історії України – 23, англійської мови – 210, іспанської мови – 2, математики – 137, фізики – 28, географії – 10, біології – 114, хімії – 17.

15 червня тестуванням з географії завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання, яка тривала з 21 травня.

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії.

Минулого року оцінку «відмінно» отримали 447 учасників ЗНО.