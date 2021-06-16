Відбулося останнє тестування основної сесії ЗНО-2021

Тестуванням з географії у вівторок завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Як повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з географії взяли 115 949 осіб, що становить 66 % від загальної кількості зареєстрованих.

«25 учасників ЗНО не були допущені до тестування через запізнення/відсутність документа, що посвідчує особу, 8 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 41 громадський спостерігач», – йдеться в повідомленні.

Цьогоріч Верховною Радою України було ухвалено закон про звільнення здобувачів повної загальної середньої освіти 2021 року від обов’язкового проходження ДПА у формі ЗНО.

«Ймовірно, необов’язковість ДПА зумовила наявність значної кількості учасників, які не з’явилися для проходження оцінювання з географії», – зазначили у центрі.

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії.

Основна сесія ЗНО-2021 стартувала 21 травня тестуванням із хімії.