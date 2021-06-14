Основна сесія ЗНО добігає кінця: на тестування з географії 15 червня зареєструвалися понад 175 тис учасників

У вівторок, 15 червня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з географії. Як зауважує Український центр оцінювання якості освіти, це буде останнє тестування основної сесії ЗНО-2021.

«На тестування з географії зареєстровано понад 175 тисяч осіб, які у 743 пунктах тестування протягом 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційної роботи. Тест налічує 54 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 90 балів. Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибудете до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО», – йдеться в повідомленні.

Раніше, 10 червня відбулось тестування основної сесії ЗНО-2021 з біології, участь у якому взяли понад 79 тисяч осіб. Оголошення результатів ЗНО з біології відбудеться до 25 червня.

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії.

Основна сесія ЗНО-2021 стартувала 21 травня тестуванням із хімії.