ЗНО з математики не склали понад 31% абітурієнтів, з англійської – понад 10% – УЦОЯО

Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що зовнішнє незалежне оцінювання з математики не склали понад 31% осіб, які брали участь у тестуванні, з з англійської мови – 10,68%, з іспанської мови – 15,79%, з німецької мови – 11,49%, з французької мови – 8,94%, з фізики – 8,33%.

«Сьогодні відбулося друге засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога «склав/не склав». Було визначено порогові бали «склав/не склав» для тестів з англійської, іспанської, німецької, французької мов, математики, фізики», – йдеться в повідомленні.

В УЦОЯО додали, що засідання експертної комісії зі встановлення порога «склав/не склав» з української мови, української мови і літератури, історії України, біології відбудеться 24 червня.

15 червня тестуванням з географії завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання, яка тривала з 21 травня.

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії.