Global Teacher Prize Ukraine 2021: у Києві назвали найкращого вчителя України

Вчитель української мови і літератури з Києва Артур Пройдаков переміг у національній премії Global Teacher Prize Ukraine, що відома у світі як «Нобелівка для вчителів».

П’ята церемонія нагородження Global Teacher Prize Ukraine 2021 відбулася 2 жовтня на Софійській площі у Києві.

«Артур Пройдаков викладає українську мову та літературу. Під його менторством школярі складають ЗНО на 190+ балів, вже після першого року в університеті знаходять роботу в SMM або копірайтингу та мимоволі закохуються в сучасну українську літературу. Мрія педагога, який сам родом з Луганщини, – побудувати культурний міст між людьми із Заходу та Сходу України за допомогою подорожей. Він переконаний, що завдяки стиранню бар’єрів між українцями буде легше протидіяти інформаційній війні», – сказано про переможця на сторінці організатора премії.

Як повідомляє громадська спілка «Освіторія», яка ініціювала національну премію в Україні, переможець отримає 300 тисяч гривень, поїздку на найбільшу освітню подію Global Education and Skills Forum, а також професійний розвиток та підтримку реалізації освітніх проєктів від організатора премії.

«Гасло «Вчителі важливі» не є просто хештегом, не є просто реченням чи словосполученням, а це є реалія сучасної України, і ці слова повинні бути девізом для кожного освітянина в усій державі. За п’ять років, що існує премія, змінилося саме поняття «вчитель». Сьогодні вчитель в авангарді всіх змін, які відбуваються в державі», – сказав переможець на церемонії нагородження.

Артур Пройдаков виборов перемогу серед трьох тисяч претендентів з усіх регіонів країни.

Global Teacher Prize – «Нобелівська премія» для вчителів, започаткована арабським мільярдером Санні Варкі у 2014 році. Нагорода вручається за видатний внесок у професію вчителя та складає 1 мільйон доларів.

Національну премію в Україні ініціювала громадська спілка «Освіторія» у 2017 році, мета якої не лише популяризувати новаторські підходи в освіті, а й підняти престиж викладача.