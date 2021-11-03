МОН затвердило графік проведення ЗНО-2022

Міністерство освіти і науки України своїм наказом від 2 листопада затвердило календарний план підготовки і проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року, повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

Згідно з рішенням, реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2022 року.

До 29 квітня 2022 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудуться від 23 травня до 17 червня.

Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.