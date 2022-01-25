Реєстрацію на пробне ЗНО завершили понад 130 тисяч осіб – МОН

Процес реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2022 року завершили, здійснивши оплату послуг, 131 103 особи, які замовили 196 833 тестування, повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

«Реєстрацію для участі в пробному ЗНО вважають завершеною після того, як учасники, які заповнили реєстраційну форму на сайті регіонального центру, роздрукували квитанцію та сплатили послугу в будь-якій банківській установі України або ж здійснили оплату онлайн в особистому кабінеті. Зарахування коштів на рахунок регіонального центру потрібно перевірити за 3-5 днів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО. 25 січня – останній день для оплати коштів за участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні», – пояснили у МОН.

Станом на 24 січня найбільше обрано і оплачено тестувань з української мови і літератури.

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Пробне ЗНО відбудеться 19 березня з української мови, української мови і літератури, а 26 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.