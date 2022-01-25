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Новини | Суспільство

Реєстрацію на пробне ЗНО завершили понад 130 тисяч осіб – МОН

Пробне ЗНО-2022 відбудеться 19 та 26 березня

Процес реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2022 року завершили, здійснивши оплату послуг, 131 103 особи, які замовили 196 833 тестування, повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

«Реєстрацію для участі в пробному ЗНО вважають завершеною після того, як учасники, які заповнили реєстраційну форму на сайті регіонального центру, роздрукували квитанцію та сплатили послугу в будь-якій банківській установі України або ж здійснили оплату онлайн в особистому кабінеті. Зарахування коштів на рахунок регіонального центру потрібно перевірити за 3-5 днів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО. 25 січня – останній день для оплати коштів за участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні», – пояснили у МОН.

Станом на 24 січня найбільше обрано і оплачено тестувань з української мови і літератури.

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Пробне ЗНО відбудеться 19 березня з української мови, української мови і літератури, а 26 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

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