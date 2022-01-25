Юлія Капустенко

З 1 січня 2022 в школах України запровадили нове меню. Його розробив кухар Євген Клопотенко, а реформу ініціювала дружина президента Олена Зеленська. Меню позиціонують як більш здорове, ну а в соцмережах швидко запалали суперечки – за і проти.

Радіо Донбас.Реалії зачекало, доки школярі у Маріуполі випробують це меню протягом двох тижнів, і тепер розкаже – як усе це бачиться зі шкільних їдалень.

Основні ідеї реформи – це зменшення кількості цукру у 2-2,5 рази, хліба, солі, субпродуктів і жирів; збільшення кількості фруктів, овочів, м'яса птиці, молочних продуктів. З'явилося багато новхи страв – борщ зі шпинатом, картопляний та морквяний крем-супи, капустняк з гарбузом тощо.

«З першого січня змінилася концепція харчування. Менше дітям почали давати цукру. Менше борошняних виробів, більше фруктів, овочів, більше м'яса, курки. Ну таке ось. Це те, що я читала в новинах, але я бачу, це справді змінилося», – ділиться з нами асистентка вчителя маріупольської школи Катерина Степанова.

Харчування в школі не є обов'язковим. Діти з першого до четвертого класу зазвичай ходять до їдальні всі, а от учні середньої та старшої школи – за бажанням. «Хто хоче, той здає вчителеві гроші та йде в їдальню», – каже нам семикласник Всеволод.

«Я та ще двоє – це всі, хто харчується», – наводить він статистику свого класу. Тих, хто за обід платить, у середньому на клас цієї маріупольської школи припадає до 5-ти, а ще двоє-троє – пільговики.

Діти – про меню

«Ну, взагалі я їм у їдальні. Сьогодні там даватимуть рибу з пюре, по-ідеї. А з собою я взяв сосиску», – ділиться Всеволод. Першого тижня після канікул діти щодня стикалися з відкриттями на столі. Старшокласниця Ксенія відгукується саркастично: «Омлет із морквою примудрилися приготувати. Раніше вони запіканку з морквою фігачили. Зараз там омлет із запіканкою реально можна переплутати. Єдина відмінність – що там сметана не лежить».

Раніше колись у нас були омлети з ковбасою та сиром – ось це був омлет!

Дев’ятикласниця Соня, однокласниця Ксенії, підтримує подругу: вважає, що раніше було краще. «Раніше колись у нас були омлети з ковбасою та сиром – ось це був омлет! А зараз якесь…» І весело додає: «Ось ця «жінка з сюрпризом», незрозуміло: запіканка це чи омлет?»

«Примудрилися какао на воді, ще й без цукру бахнути – це щось!», – додає Ксенія.

Менше давати стали, без цукру чай… У понеділок макаронів було от стілечки, омлет був ось такий!

Школярі справді помічають, що зі страв зник цукор, перше стало більш прісним і порції – скоротилися. П'ятикласники в розмові з Радіо Донбас.Реалії обурюються: «Все без цукру, все без цукру… Макаронів – ось стілечки (показує стиснутий кулак), наче ми наїмося». Ми почули дуже багато коментарів про розміри порцій: «Менше давати стали, без цукру чай… У понеділок макаронів було от стілечки, омлет був ось такий!»

Дев’ятикласниця Соня також ділиться, що м’ясні продукти її однокласникам не подобаються: «Зникли котлети, які всі дуже любили. Ну я, припустимо, не їм м'яса, але я знаю, що у нас усі в класі, хто харчується платно, роблять це через них».

Про нове меню позитивно відгукується восьмикласниця Евеліна. «В принципі, все подобається. З'явився рис. Спочатку якийсь він там був червоний, зараз біліший, нічого такого. Каша стала набагато смачнішою. Ну от, правда, відбивні трошки погіршилися – залишили більше цибулі, ніж м'яса. Супи, в принципі, смачні. Ось навіть недавно був такий суп, якийсь новий – туди йшли картопля, капуста та горох – дуже смачно було. На кшталт як мій тато готував», – ділиться вона.

Михайло з 9-го класу особливих змін не помітив: «як на мене, то не змінилось нічого: все, як і було в минулому семестрі. Ну, там чай з ромашкою з'явився, тільки нового й бачили».

Чай – гі*но! Ой, вибачте

Чай для школярів став окремою темою для обговорення. «Чай – гі*но! Ой, вибачте», – нестримно бурчить 5-класник. Його однокласниця підхоплює: «Чай взагалі, виявляється, замінили якимось дивним лимонадом, який – анікрапельки не смачний холодний чай. Забрали з чаю цукор і зробили його холодним».

«Інколи компот є, інколи какао, – розповідають вони. – Там суцільна вода». Декому смаком такий чай нагадує хлоровану воду: «Знаєте, коли взяв закип'ятив воду з-під крана і почав її пити» (проте, це навряд чи якось пов'язано з новим меню).

До напоїв без цукру треба звикнути – педагог

Асистентка вчителя Діана помічає, що у молодшій школі учні їдять із задоволенням все, що пропонує їм кухня, проте, дійсно, не всі готові до цілковитої відмови цукру. «Вони всі такі задоволені фруктами й овочами! Що найцікавіше, більшість дітей із задоволенням їдять салати. Ну а до напоїв без цукру треба звикнути, бо вдома все одно батьки кладуть цукор. Але 50-60% дітей готові, у принципі, пити чай та настої із трав без цукру».

На кухні робота йде, як і раніше: готують за встановленим меню і за заданим бюджетом. Кухарі кажуть, що не сприймають нововведення як складнощі чи випробування. «Нічого для нас нового немає, відкриттів нема: усе те саме, тільки модні назви», – усміхається головний кухар.

Проте, багато батьків лишаються невдоволеними. Основними темами для суперечок є чай без цукру та «недоїдання». Адміністрація шкіл отримала розпорядження від департаменту освіти щоранку надсилати фотографії страв і в департамент, і батькам у чат.

Не дуже довіряють державним їдальням – «фу, столовська їжа»

«Я знаю, що батьки не дуже довіряють: мабуть, це ще по-старому, по-накатаному – не дуже довіряють державним їдальням і державному харчуванню. І ось це ще залишилося «фу, столовська їжа», – міркує про причини цього класна керівниця восьмого класу Тетяна Комарова.

Аналізуючи невдоволення батьків, вчителька припускає: можливо, вони ще й не бачать гарантій якості продуктів, які привозить постачальник. «Батьки кажуть – хоч ми й переходимо на краще харчування, все одно немає гарантії, що постачальник нам привезе якісну курятину, якісний сир. І знову ж таки, є недовіра до співробітників їдальні, що якщо туди привезуть якісний сир, вони туди не покладуть сирний продукт».

За словами класного керівника, одним нове меню змусило відмовитися від харчування у школі («Навіть пільгові категорії кажуть, то ми швидше за все не харчуватимемося»), інших, навпаки, – почати його замовляти для своїх дітей: на них впливають фото і ось це все детальне звітування: «Батьки, які «не харчувались», вчора, коли я розмістила фото в батьківській групі, – принаймні, двоє людей зацікавились – якщо ми будемо харчуватися, то здавати гроші за порцію чи раз на тиждень?»

«Потрібен час», – резюмує вчителька.

Клопотенко – про бурчання зі шкільних їдалень

Кухар Євген Клоплотенко, автор реформи, почав змінювати шкільне меню ще минулого року: тоді він домігся заборони чіпсів, сосисок та кави у школах та запровадив новий (більший) перелік спецій для шкільних їдалень.

«Я створив збірку рецептур. Це почалося десь чотири роки тому. Я побачив, що діти плачуть від того. Я побачив величезну проблему, – розповідав він Радіо Свобода. – Я зрозумів, що там СРСР дуже глибоко сидить. І я повинен це робити для того, щоб він вийшов з голови у дітей».

Сьогодні ж, коли реформа пішла повним ходом – та побачивши баталії у соцмережах – Клопотенко пише: бачить і адекватну критику, і сліпий хейт, та дякує кожному за реакцію.

«Поки ми проживаємо конфлікт сучасного бачення та старої системи. І це природньо, що воно скрипить, ламається, сипиться та дає збій. Ми не можемо під нуль знищити старе, у країни немає на це ні ресурсу, ні досвіду, ні підтримки. Доводиться все робити поступово. Не мовчіть, – пише кухар. – Це найгірше. Краще пишіть хейт, проте не мовчіть. Бо зміни стаються там, де є голос».

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